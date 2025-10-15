Rusia recomienda abstenerse de viajar a Madagascar y llama a la moderación a los militares

Moscú, 15 oct (EFE).- Rusia recomendó hoy a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Madagascar hasta que se normalice completamente la situación tras el golpe de Estado en ese país insular, al tiempo que llamó a la moderación a los militares.