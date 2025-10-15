Se reanuda la ayuda a Gaza desde Rafah (Egipto) por Israel tras el cierre del martes

El Cairo, 15 oct (EFE).- Camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este miércoles desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, un día después de que dichos cruces estuvieran cerrados, informó la televisión egipcia Al Qahera News.