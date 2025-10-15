Starmer celebra la condena del inmigrante afgano que amenazó de muerte a Nigel Farage

"Quiero aprovechar esta oportunidad para condenar rotundamente las amenazas de muerte contra el honorable diputado por Clacton (este de Inglaterra)", afirmó en la sesión semanal de control al Ejecutivo en la Cámara de los Comunes.

"Sé que la cámara acogerá con satisfacción que se haya hecho justicia. Al margen de nuestros desacuerdos, todos somos parlamentarios", recalcó el primer ministro.

Fayaz Khan, de 26 años y origen afgano, fue condenado el martes por amenazar de muerte en un vídeo en la red social TikTok a Farage entre el 12 y el 15 de octubre de 2024 y por llegar ilegalmente en bote por el canal de la Mancha al Reino Unido, donde fue detenido el 31 de octubre de ese año.

El líder de Reform UK había señalado a este migrante, que difundía su travesía hasta territorio británico por las redes sociales, como ejemplo de los varones que llegan irregularmente a este país.

En respuesta, Khan emitió un vídeo en el que además se señalaba un rifle AK-47 tatuado en el rostro, que Farage calificó de "escalofriante".

"Inglés Nigel, no digas tonterías sobre mí. No me conoces. Vengo a Inglaterra porque quiero casarme con tu hermana (...) Voy a venir a Inglaterra. Voy a disparar, disparar, disparar", dijo en su grabación el joven.

El tribunal de Southwark (sureste de Londres), que se ocupó del caso, determinó que el vídeo "era más que un insulto, era una amenaza de muerte con un arma de fuego".

Khan, que previamente estuvo en Suecia con otro nombre, explicó durante el proceso que compartió en las redes su recorrido para mostrar "la dificultad del viaje" y aseguró que, si no se le hubiera detenido a su llegada, habría solicitado el asilo en el Reino Unido.