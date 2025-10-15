Tribunal Supremo italiano frena extradición del ucraniano acusado de sabotear Nord Stream

El Tribunal de Apelación había aprobado la extradición de Kuznietsov el pasado 16 de septiembre, pero la defensa anunció entonces que recurriría ante el Supremo, lo que suspendió temporalmente el procedimiento.

Ahora, el alto tribunal italiano ha revocado dicha decisión y ha ordenado que el caso sea reenviado al mismo tribunal para una nueva evaluación, tras aceptar uno de los argumentos presentados por la defensa, que señalaba una calificación jurídica incorrecta de los hechos en la orden europea de detención emitida por Alemania, según informaron medios italianos.

Kuznietsov, de 49 años y excapitán del Ejército ucraniano, fue arrestado el pasado 21 de agosto por los Carabineros italianos en un alojamiento turístico en la zona de Rimini (centro), donde se encontraba de vacaciones con su familia.

Su detención se realizó en virtud de una orden de arresto europea emitida por el Tribunal Federal alemán a petición de la Fiscalía General Federal.

La Fiscalía del Estado de Alemania (GBA) sostiene que el ucraniano formaba parte de un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, en aguas del mar Báltico cerca de la isla sueca de Bornholm.

Por eso se le acusa de ser uno de los coordinadores de la operación y de los delitos de destrucción de infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución.

La explosión, el 26 de septiembre de 2022, dejó inutilizado uno de los gaseoductos y causó graves daños en el segundo.

En el momento del ataque, ninguno de ellos estaba operativo: Nord Stream 2 no llegó a inaugurarse, y a través de Nord Stream 1 la empresa estatal rusa Gazprom había interrumpido poco antes el suministro de gas a Alemania.

El atentado, en plena crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, provocó una avalancha de especulaciones sobre la autoría, que el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersch atribuyó a Estados Unidos, mientras que otros conjeturaron que tras ella podía estar Moscú.E FE