Tropas israelíes hieren de bala a 5 palestinos en Nablus, entre ellos un joven de 15 años

Jerusalén, 15 oct (EFE).- Cinco palestinos, entre ellos un adolescente de 15 años, resultaron heridos de bala la noche del miércoles durante una incursión militar israelí en la ciudad de Nablus, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania.