Trump asegura que India dejará de comprar petróleo de Rusia

Washington, 15 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el primer ministro de India, Narendra Modi, le aseguró que su país cesará la compra de petróleo ruso, como parte de los esfuerzos para reducir los ingresos energéticos de Moscú en respuesta a su invasión de Ucrania en 2022.