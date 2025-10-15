Una exposición en Madrid muestra el recorrido hacia la democracia en España y Portugal

La Fundación Montemadrid y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad presentan esta muestra, que podrá verse hasta principios de marzo, en la que se busca crear un relato visual que conecte la disidencia, resistencia y ansias de libertad frente a las dictaduras de ambos países con los desafíos actuales de nuestras democracias.

Portual puso fin a la dictadura en abril de 1974, con la Revolución de los Claveles, y España comenzó su transición a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975.

La muestra incluye obras de crítica política y compromiso social de artistas españoles como Joan Miró, Antoni Tàpies y Cristina García Rodero o Cristina Iglesias, junto a portugueses como Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego y João Tabarra, procedentes de las colecciones de la Fundación Montemadrid y el Estado de Portugal.

Se trata de mirar atrás para no olvidar la lucha contra el poder establecido y la movilización social para recuperar la libertad y la democracia "en un momento en que se cuestionan valores que creíamos ya asentados y por los que es preciso seguir luchando", explica la comisionada de 'España en libertad. 50 años', Carmina Gustrán.

La idea de la fragilidad de lo logrado, de la necesidad de mantener un estado de alerta en defensa de los logros alcanzadoss y de democracia en permanente construcción se refuerza con un montaje aparentemente a medio hacer, con "barricadas" andamios, restos de manifestaciones, palés y cajas de transporte, y un ruido incesante de construcción en marcha.

La exposición comienza con una sala que recuerda los momentos de ebullición política en ambos países a través de decenas de carteles electorales de España y Portugal en los años 70, a partir de ahí la historia de la transición en España queda implícita en el relato de la revolución y transición portuguesa.

Así, para ilustrar la lucha contra el poder establecido se escogieron cuadros de Carlos III de España y, por la parte portuguesa, uno de un retrato del dictador y primer ministro portugués Antonio de Oliveira Salazar arrumbado en un cuarto lleno de trastos.

También tienen gran protagonismo la Revolucuión de los Claveles, el papel de la sociedad portuguesa, la descolonización de Angola o Guinea Bissau, y el retorno de los portugueses que habían emigrado a Francia.

Pese a la ausencia de un relato de lo ocurrido en España, la exposición tiene como objetivo "explicar el camino conjunto que hemos construido ambos países", asegura el director de la Casa Encendida, Pablo Berástegui.