Al menos un muerto y siete heridos en una serie de bombardeos israelíes contra el Líbano

Los ataques mataron a una persona en Shmustar, en el oriental Valle de la Bekaa, mientras que en la región meridional del país dejaron seis heridos en la localidad de Ansar y otro en Bnaafoul, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Sanidad.

Los bombardeos más intensos tuvieron lugar por la noche en la provincia de Nabatieh, en el sur, contra una serie de instalaciones de una compañía de cemento, entre otros, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

"Los cazas atacantes dispararon decenas de misiles, algunos de los cuales causaron halos de luz sin precedentes durante las acciones. Las tremendas explosiones iluminaron el cielo en los pueblos de los alrededores y fueron visibles también desde lejos", apuntó el medio estatal.

El Ejército israelí confirmó la oleada nocturna en un comunicado y aseguró que estuvo dirigida contra infraestructura perteneciente a Hizbulá, así como de una organización a la que acusó de servir como tapadera para la reconstrucción de sus instalaciones.

Entre los objetivos de los ataques estuvieron unas instalaciones en las que se producía cemento, supuestamente para restaurar posiciones del movimiento chií anteriormente destruidas por Israel, según su versión.

Anteriormente, el Estado judío ya había reconocido en otra nota varias acciones contra presuntos inmuebles subterráneos de Hizbulá que eran utilizados para el almacenamiento de armas en el Valle de la Bekaa y en la región meridional.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó las acciones israelíes en un comunicado al considerar que se enmarcan en una política "sistemática" dirigida a obstruir la recuperación económica del Líbano y destruir su estabilidad en base a "falsos" pretextos de seguridad.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de la formación armada o presuntas instalaciones pertenecientes al movimiento.