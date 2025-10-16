Alcaldesa de Otavalo, epicentro de las protestas en Ecuador, aclara que el paro continúa

"Nadie dijo que se ha acabado el paro, lamentablemente puede equivocarse porque lo que se quedó es en que se declaran asambleas permanentes en el territorio, para el análisis del decreto (sobre la eliminación del subsidio al diésel), para la reunión del día lunes", dijo Hermosa.

La víspera, tras más de seis horas de reunión se informó de que el Gobierno llegó a un acuerdo con organizaciones indígenas para cesar las manifestaciones en Imbabura.

El anuncio, rechazado de inmediato por las bases, lo hicieron representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI), y Reimberg.

"Cuando llegué a la provincia, lo primero que dije es que el diálogo siempre está abierto y es lo que hemos hecho el día de hoy. Luego de largas horas que hemos estado reunidos, hemos llegado a lo que ustedes han visto: hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías", aseveró Reimberg.

Agregó que desde el lunes se llevarían a cabo unas mesas técnicas para "trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir".

Manuel Catucuago, dirigente de la FICI, explicó que le pidieron al Gobierno que restaure el subsidio al diésel, pero que eso no fue aceptado, por lo que plantearon que se analice la posibilidad de congelar el precio, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros) tras la medida tomada por el presidente Daniel Noboa el pasado 12 de septiembre.

Martha Tuqueres, presidenta de la Unorcac, enfatizó en que el acuerdo no es la conclusión de nada, sino más bien el inicio de un proceso que esperan que termine con éxito para ambas partes. "Ceder y ceder, ese es el tema de una mesa de diálogo", añadió.

La Conaie, que no reconoció, pero dijo respetar ese acuerdo, pidió este jueves a las bases "mantener la calma y actuar bajo los principios de unidad, disciplina y respeto" a sus estructuras organizativas. "Llamamos a nuestras bases a no dejarse provocar ni dividir, a fortalecer la comunicación", anotó Este jueves, cuando se cumple el día 25 de las protestas, las vías en Imbabura se mantenían bloqueadas.

La Conaie protagonizó en 2019 y 2022 masivas protestas que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles

Este año, el paro que convocó la Conaie con carácter de nacional, se ha centrado en Imbabura, y se han registrado esporádicas protestas en otras cinco de las 24 provincias de Ecuador, país que -en general- desarrolla sus actividades con normalidad.

Las protestas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

Así mismo, la Conaie agregó en las protestas su rechazo a la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa de Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como "política".

El Gobierno se mantiene firme en su decisión sobre el diésel, decretara el pasado 12 de septiembre; en el IVA al 15 % definido el año pasado, y sobre los detenidos en las protestas que la Conaie quiere que liberen, ha aclarado que es un asunto que no le compete al ser un tema de la función Judicial.