Banda española La la love you considera "un sueño" presentarse en México, tras éxito viral

"Sabemos la importancia de este recinto, el nivel de artistas que han tocado aquí. Es un sueño y también una responsabilidad que estamos dispuestos a cumplir y dar lo mejor de nosotros", comentó el vocalista y guitarrista David Merino, durante una conferencia de prensa.

Luego de haber llenado el Pepsi Center de Ciudad de México en marzo pasado, la agrupación de punk pop espera también agotar las entradas en su próximo show.

Merino afirmó que "es un sueño y una enorme responsabilidad" presentarse ahora en el Auditorio Nacional.

Sobre su sencillo 'El fin del mundo' (2019), los músicos celebraron que se haya viralizado recientemente en el país norteamericano luego de que empezó a sonar en la tercera temporada del 'reality show' La Casa de los Famosos, que se llevó a cabo del 27 de julio al 5 de octubre pasado.

"Creo que ha sido un flechazo en las dos direcciones", apuntó Merino.

Roberto Amor, guitarra y voz de la banda, señaló que "el amor empezó por su parte", luego de que los influencers mexicanos Aldo Denigris y Elaine Haro comenzaron a cantar las canciones de La la love you en el 'reallity show'.

"Nosotros no lo conocíamos (el programa), pero empezamos a seguirlo día tras día al ver que les gustaba La la love you, y ahora pues nos enamoramos nosotros de ellos también", aseguró Amor.

Tal fue la conexión con los influencers mexicanos que la cantante y youtuber Elaine Haro será la invitada especial en el concierto del 22 de mayo de 2026, según anunció la banda también conocida por canciones como 'El principio de algo' y 'Una boda en Las Vegas'.

"Vamos a tener mejor invitada posible que se puede tener en un concierto, una voz maravillosa, una chica increíble a la que queremos, a la que le debemos mucho, a la que estamos muy agradecidos", afirmó Merino.

Por su parte, Haro agradeció la oportunidad de compartir escenario con la banda y comentó que Aldo Denigris la acompañará coreando y bailando 'El fin del mundo'.

Finalmente, los músicos españoles prometieron un espectáculo "muy bonito, muy diferente y el show más grande" que han "hecho hasta la fecha", el cual estará "a la altura" de sus fans en México, reconocidos mundialmente por su entrega y pasión.

"Es sobradamente conocido en España que el público mexicano, y así te lo digo de verdad y de corazón, es el mejor público del mundo", enfatizó Merino.