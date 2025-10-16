Barcelona acogerá el lanzamiento internacional de una campaña para reconstruir Gaza

Los organizadores de la campaña informaron este jueves en un comunicado de que la campaña está impulsada por las principales organizaciones de Palestina, junto con una amplia red de organizaciones de Europa y del Mediterráneo.

El 14 y 15 de noviembre se reunirán en Barcelona (noreste) las principales organizaciones palestinas de derechos humanos, de construcción de paz, de ayuda humanitaria y culturales, junto a otras de todo el arco mediterráneo, para hacer un "llamamiento a la acción" que marcará el inicio de la campaña internacional ACTxPALESTINE.

La campaña busca hacer un llamamiento a "intensificar la presión, ahora que la movilización global ha logrado un alto el fuego, para poner fin a 77 años de ocupación, apartheid y vulneración de derechos humanos en Palestina", dicen los organizadores.

También se presentará "Who will be the watershed?", un manifiesto audiovisual de 'Massive Attack' que establece un paralelismo entre el movimiento internacional que promovió el boicot y las sanciones contra el apartheid en Sudáfrica y la lucha actual del pueblo palestino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este marco se celebrará el encuentro de las principales organizaciones palestinas y organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales de todo el mundo, denominado 'Unsilence Forum', que incluirá conferencias, talleres, exposiciones y espacios de intercambio, que pondrá el acento en el diálogo intergeneracional, comunitario e intercultural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Está previsto asimismo un partido de fútbol entre las selecciones de la región española de Cataluña y Palestina, que se celebrará el 18 de noviembre en la capital catalana, y un concierto-manifiesto por Palestina, el 29 de enero de 2026.

Según detalla la organización de la campaña, Barcelona fue la ciudad escogida para el encuentro "por su historia de luchas y resistencias y, en particular, por las grandes movilizaciones ciudadanas en favor de la construcción de paz: desde la respuesta ejemplar al genocidio de Bosnia y al sitio de Sarajevo, hasta el liderazgo global del movimiento 'No a la guerra' en 2003 y la histórica manifestación 'Queremos acoger' de 2017 que pedía acoger a los refugiados.