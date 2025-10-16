Bloque opositor moldavo pide al Constitucional que invalide resultados de parlamentarias

"El Bloque Patriótico considera que las elecciones no deben ser reconocidas (como válidas) debido a una multitud de irregularidades", dijo el presidente de la formación opositora, Adrián Lebedinski, en la sesión del Constitucional que estudia el informe de la Comisión Electoral Central (CEC), informó desde Chisinau la agencia oficia rusa TASS.

Según los resultados presentados al Constitucional por CEC, el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta europeísta Maia Sandu, obtuvo el 50,2 % de los votos, seguido por el prorruso Bloque Patriótico con el 24,2 %.

De validar el Constitucional los resultados de los comicios, las otras tres formaciones que accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo son el bloque Alternativa (7,96 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,62 %).