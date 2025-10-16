Bolton, exasesor de Trump, se dice "víctima" de las "armas" del Gobierno de EEUU

Washington, 16 oct (EFE).- El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump John Bolton reaccionó este jueves a la acusación en su contra por anomalías en manejo de información clasificada y se declaró "víctima" de las "armas" del Departamento de Justicia de la Administración gubernamental.