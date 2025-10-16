Bruselas desembolsa más de 120 millones de euros para reformas a los Balcanes Occidentales

Albania, que recibió su primer y mayor paquete, contará con 99,3 millones de euros que se destinarán a su presupuesto estatal y a proyectos de infraestructura a través del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (WBIF), informó en un comunicado el Ejecutivo europeo.
A su vez, Montenegro y Macedonia del Norte recibieron su segundo desembolso en el marco del plan europeo, que ascendió a 8,1 y 16 millones de euros, respectivamente.
Ambos países también destinarán parte de la financiación a su presupuesto estatal y otra parte a proyectos de infraestructura como transporte sostenible, energías limpias, desarrollo digital y capital humano.
Según el comunicado, estos proyectos se llevarán a cabo "en estrecha colaboración con los socios de los Balcanes Occidentales y las instituciones financieras internacionales".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Montenegro y Macedonia del Norte han recibido un total de 18,3 millones de euros y 25 millones de euros respectivamente tras este segundo pago.
Por otro lado, la Comisión también anunció este jueves que 40 bancos de Albania, Moldavia, Montenegro y Macedonia del Norte se han unido oficialmente a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
"Hoy celebramos los resultados tangibles que nuestros continuos esfuerzos por integrar gradualmente a los países candidatos están aportando a sus ciudadanos y empresas (...) Seguiremos esforzándonos por lograr la plena operatividad de los sistemas SEPA para nuestros países candidatos, acercando aún más a sus ciudadanos y empresas a la Unión Europea", dijo la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos.