California comenzará a vender insulina de su propia marca a bajo costo desde enero de 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 16 oct (EFE).- California comenzará a vender insulina a bajo costo de su propia marca a partir del 1 de enero de 2026, lo que convierte al estado en el primero en el país en vender medicamentos genéricos producidos con inversión estatal.