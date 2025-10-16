Coca-Cola se compromete a reducir en 30 % las calorías de sus bebidas en México

Esto, apuntó, forma parte de un acuerdo alcanzado con autoridades federales para combatir el consumo excesivo de azúcar entre la población, en medio de la propuesta legislativa para aumentar los impuestos a este tipo de bebidas.

“Garantizaremos, a nombre de la industria mexicana de Coca-Cola, una reducción del 30 % de las calorías de Coca-Cola de manera escalonada, empezando por las presentaciones más grandes”, anunció Campa durante una conferencia de prensa en la Cámara de diputados.

El directivo explicó que el objetivo es que en un plazo máximo de un año, el 70 % del volumen de refrescos comercializado en el país tenga una formulación con menos calorías por mililitro.

Esto implica modificar la receta tradicional de la bebida más emblemática del portafolio, algo que la empresa ha hecho gradualmente en otros países.

México es uno de los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, según datos oficiales.

El consumo de bebidas azucaradas está vinculado con la alta prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2, principales causas de muerte en el país.

Además de la reformulación, la compañía se comprometió a rediseñar su estructura comercial para incentivar la compra de versiones bajas o sin calorías.

“Nos comprometemos a colaborar activamente con nuestros distribuidores y canales comerciales para que la diferenciación de cuotas entre bebidas sin calorías y con calorías beneficie al consumidor. Nuestro objetivo es claro: que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con calorías, promoviendo así opciones más saludables”, afirmó Campa.

El directivo reconoció que, aunque existen acuerdos para establecer precios diferenciados, estos no siempre se reflejan en los puntos de venta, por lo que trabajarán “de la mano con las autoridades” para garantizar que las promociones y señalizaciones lleguen al consumidor final.

Como tercer eje del acuerdo, FEMSA reforzará sus políticas de publicidad responsable.

“Buscaremos que en toda nuestra publicidad no exista presencia de menores de 16 años y priorizaremos la promoción de nuestras versiones sin azúcar por encima de las regulares”, dijo.

El anuncio ocurre en un contexto en el que organizaciones de salud pública han exigido mayores restricciones a la industria de bebidas azucaradas, pese a la implementación desde 2014 de un impuesto especial y del etiquetado frontal de advertencia vigente desde 2020.

Las autoridades federales celebraron el acuerdo como un paso hacia la reducción del consumo calórico en la población, aunque expertos en salud han advertido que estas medidas deben acompañarse de una estricta vigilancia para garantizar su cumplimiento.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que la industria refresquera había llegado a un acuerdo con el Gobierno para hacer sus bebidas menos dañinas.

“Los refresqueros proponen un plan para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de mexicanos”, aseveró.