Comisión vaticana sobre abusos considera el informe de la CEE un esfuerzo en transparencia

Dicha auditoria para investigar los casos de abusos a menores en la Iglesia católica en el informe publicado en noviembre de 2023 recogió un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas, aunque no ofreció una cifra de abusadores.

"España ha establecido un marco de colaboración entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) para apoyar a las víctimas e implementar políticas sistemáticas de salvaguardia, incluida una red de oficinas de protección y enfoques integrales para abordar y reparar los abusos del pasado", escribe el informe de la Comisión.

Asimismo destaca que en noviembre de 2023, la Conferencia Episcopal Española anunció que indemnizaría a las víctimas de abusos sexuales, incluso en los casos en los cuales el perpetrador haya fallecido o haya prescrito.

Por último, aplaude la iniciativa Repara, el proyecto establecido para apoyar a las víctimas y prevenir los abusos dentro de la Archidiócesis de Madrid, ofreciendo acompañamiento psicológico, espiritual y jurídico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este segundo informe anual, la Comisión urge a la Iglesia Católica a que establezca un protocolo simplificado para destituir a implicados en abusos .

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documento, correspondiente a las actividades de 2024 y que se basa asimismo en varias entrevistas a víctimas, también subraya que la reparación del daño "debe incluir medidas de escucha, apoyo psicológico y espiritual, disculpas públicas y participación de las víctimas en las políticas de prevención".

Y añade que "la compensación económica, es necesaria pero insuficiente sin un acompañamiento humano y pastoral sostenido" y que todo esto "es esencial para restaurar la credibilidad moral y pastoral" de la Iglesia católica.

Concluye que "aún hay lagunas en transparencia y responsabilidad jerárquica. Las decisiones de sanción o dimisión por abuso se comunican de forma irregular o no se hacen públicas".

Entre las principales recomendaciones, la comisión propone un vademécum operativo con seis líneas de acción: acogida y cuidado, disculpas públicas y privadas, apoyo terapéutico, ayuda económica, reformas disciplinarias e iniciativas comunitarias de salvaguardia.

También que haya "disculpas de manera pública y privada: publicar declaraciones oficiales de la Iglesia que reconozcan el daño causado y que asuman la responsabilidad por parte de toda la Iglesia" y que "es importante estudiar la adopción de un protocolo de comunicaciones que contenga normas mínimas para la difusión de información sobre casos de abuso de manera pública y privada".