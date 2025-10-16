Condenan a 20 años a un sicario colombiano por asesinar a un aficionado radical del Barça

En su sentencia, la Audiencia condena también a 20 años y medio por asesinato al otro acusado del conocido como "crimen de la Villa Olímpica", cometido en noviembre del año 2000, en este caso, por facilitar la logística del crimen, después de que el jurado popular declarara a ambos culpables.

La sentencia ordena además a los dos condenados indemnizar con más de medio millón de euros a los familiares del fallecido, Valentín Moreno, vinculado a los "Casuals" -facción violenta de la afición radical del Barça Boixos Nois-.

Los dos condenados son las únicas personas juzgadas por ese asesinato, sin que hasta el momento haya sido posible identificar a quienes encargaron el crimen, pese a que la Fiscalía se plantea reabrir el caso ante las sospechas que en el juicio sobrevolaron sobre otro exmiembro de los "Casuals" que fue citado como testigo.

Valentín Moreno, que estuvo vinculado a ese grupo, fue condenado a ocho años de internamiento por el asesinato el 1 de abril del año 2000 del joven Carlos Javier Robledo Peña, quien falleció tras recibir una paliza a las puertas de una discoteca de la Villa Olímpica en Barcelona, en la que participaron otros nueve jóvenes.

Según declararon los hermanos de Moreno en el juicio, su ejecución se trató de un ajuste de cuentas por parte de antiguos socios del mundo del narcotráfico.

En su sentencia, la sala da por probado que D.A.D, junto a otra persona o personas que no pudieron identificar, recibieron el encargo de asesinar a Moreno, por lo que el sicario se desplazó a Barcelona para cumplir esa misión.

El acusado, junto a otra persona que está en paradero desconocido, acudieron a un bar de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) donde la víctima iba a reunirse con su familia y uno de ellos le descerrajó un disparo en la cabeza mientras el otro vigilaba y facilitaba la huida.

La sentencia da por probado que el otro acusado, S.G.M., "sirvió de enlace" entre las personas no identificadas que encargaron matar a víctima y el otro implicado que se encuentra en paradero desconocido.

S.G.M, según la Audiencia de Barcelona, era además "el encargado de transmitir las instrucciones" al sicario colombiano y su cómplice, "debiendo auxiliarles en todo lo que le requirieran".

Este acusado, además, recogió tras el crimen a D.A.D y a la persona que le acompañaba para facilitar su huida del lugar de los hechos, añade la sentencia.

Durante el juicio, el fiscal del caso, Félix Martín, abrió la puerta a investigar como supuesto inductor del crimen a un presunto miembro de los "Casuals" que había sido citado como testigo y renunció expresamente a interrogarlo para evitar una posible impugnación en caso de que, en un futuro, sea imputado por asesinato.

Según el fiscal, el crimen contó con tres eslabones: los autores intelectuales, sin identificar; el facilitador de la logística, ahora condenado; y los autores materiales, dos sicarios colombianos -uno de ellos confeso y otro en paradero desconocido-.