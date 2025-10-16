Congresista peruano plantea que pagos por extorsiones se deduzcan del impuesto a la renta

Lima, 16 oct (EFE).- El congresista peruano Luis Cordero, del partido conservador Somos Perú, presentó un proyecto de ley para que las empresas puedan deducir los pagos que estén realizando a extorsionadores del impuesto a la renta que tributan anualmente, según informaron medios locales este jueves en Lima.