Corea del Sur espera que Trump llegue el 29 de octubre para una visita de dos días

Seúl, 16 oct (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur esperan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaje al país asiático entre el 29 y el 30 de octubre para una visita de dos días previa al comienzo de la cumbre de la APEC, recoge este jueves la agencia surcoreana de noticias Yonhap.