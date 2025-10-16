Corresponsal de guerra ruso muere y otro resulta herido tras ataque ucraniano en Zaporiyia

Ese medio ruso informó de que Iván Zúyev murió tras el impacto de un dron ucraniano, mientras que su colega Yuri Voitkévich resultó herido.

La agencia destacó la labor de ambos corresponsales, que llevaban años trabajando en el medio y habían sido condecorados por informar sobre conflictos bélicos con anterioridad.

El grupo mediático Rossiya Segodnia, al que pertenece RIA Nóvosti, extendió a los familiares y allegados de Zúyev sus sinceras condolencias y deseó a Voitkévich un pronto restablecimiento.

Desde el comienzo de la guerra han perdido la vida varios periodistas y corresponsales rusos.

En abril pasado un corresponsal del canal ruso Zvezdá, Nikita Goldin murió por el impacto de un misil HIMARS en la región ucraniana de Lugansk, también anexionada por Rusia.

Dos días después falleció Anna Prokofieva, reportera de guerra del Canal Uno, a causa de la explosión de una mina en la región rusa de Bélgorod.