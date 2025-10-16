Cuba reúne a su Consejo de Defensa Nacional, con presencia de Raúl Castro

La escueta nota divulgada en todos los medios oficiales de la isla no especificó los motivos de la inusual reunión realizada el miércoles, ni los temas de la misma, cuando este organismo se reúne sólo para situaciones de emergencia y por convocatoria.

Castro, de 94 años, fue presentado en esta ocasión como “jefe al frente de la Revolución”.

El reporte sólo señaló que asistieron al encuentro algunos cargos políticos y “otros altos jefes y oficiales” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

El CDN es el órgano superior del Estado que prepara al país para su defensa, desde tiempo de paz, y vela por el cumplimiento de las normas sobre defensa y seguridad de la nación, según establece la Constitución.

Está integrado por el presidente del país, que a su vez designa un vicepresidente y a los demás miembros que determine la ley.

Puede asumir la dirección del país si se declara la guerra, o un estado de emergencia ante desastres naturales y catástrofes.