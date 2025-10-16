Declarado culpable el exnovio de una enfermera española asesinada a apuñaladas en Bélgica

En un juicio celebrado en el Palacio de Justicia de Bruselas, el jurado se pronunció afirmativamente sobre las tres preguntas que se le plantearon: si el acusado era culpable, si hubo premeditación y si los objetos punzantes (cuchillos) encontrados en el lugar del crimen fueron utilizados como arma.

Los miembros del jurado consideraron que Arribas es "culpable de haber (...) cometido voluntariamente, con intención de dar muerte y con premeditación, un homicidio sobre la persona de Teresa Rodríguez", según el veredicto leído en la sala.

Este viernes, el jurado deberá determinar la condena tras una nueva deliberación. La Fiscalía ha solicitado la cadena perpetua.

"Dado el número y la violencia de las cuchilladas, la naturaleza de las armas utilizadas -es decir, dos cuchillos de buen tamaño-, la ubicación de las heridas en la zona vital, la profundidad de las heridas y la sección de la arteria carótida, el acusado no pudo haber tenido otra intención que matar", prosigue el veredicto.

El procesado, que fue agente de la Guardia Civil española (cuerpo de seguridad), aprovechó la sesión judicial de hoy para leer ante el tribunal una carta de arrepentimiento, pidió perdón de nuevo por lo ocurrido y se comprometió a continuar con el tratamiento psicológico que está siguiendo.

Miembros de la familia de la víctima lamentaron, en declaraciones a EFE, las últimas palabras del exnovio de la joven enfermera, que tenía 23 años, al entender que solo trataba de dar una imagen de arrepentimiento para obtener una condena más favorable.

El día del crimen, César Arribas, un guardia civil en prácticas que posteriormente fue expulsado del cuerpo, viajó desde España hasta la vivienda donde residía la víctima, cerca de la Grand-Place de Bruselas, para intentar recuperar la relación que habían mantenido. Ella trabajaba entonces en el instituto especializado en oncología Jules Bordet.

Ante la negativa de la mujer, el supuesto autor le asestó más de 150 puñaladas hasta acabar con su vida, para acto seguido lanzarse por la ventana del apartamento con supuesta intención de suicidarse.

Tuvo que ser atendido de heridas graves en una unidad de cuidados intensivos antes de pasar a disposición judicial y, posteriormente, ingresar en prisión.