Descubren en China gran yacimiento de oro, con más de 40 toneladas del mineral

El descubrimiento, según el Departamento de Recursos Naturales de la provincia, equivale en volumen a dos grandes minas de oro y se suma a los depósitos ya conocidos en el cinturón metalogénico de Beishan, uno de los principales enclaves auríferos de la región.

Gansu ocupa el segundo lugar en China por volumen de reservas de oro. En los últimos años, el Gobierno provincial ha intensificado las prospecciones dentro del plan nacional de exploración geológica, con mayores inversiones en el norte de la provincia.

El proyecto de prospección del yacimiento de Qianhongquan ha recibido una inversión acumulada de 76,28 millones de yuanes (10,5 millones de dólares, 9,6 millones de euros) y ha permitido completar 30.000 metros cúbicos de trabajos de excavación y más de 35.000 metros de perforaciones, según la cadena.

El resultado ha sido la identificación de una nueva franja mineralizada de unos 14 kilómetros de longitud y entre 10 y 100 metros de ancho, con reservas estimadas de más de 40 toneladas de oro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hallazgo en Gansu se produce en un contexto de fuerte revalorización del oro, cuyo precio superó recientemente los 4.000 dólares por onza, su máximo histórico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El metal precioso acumula una subida superior al 50 % en lo que va de año, impulsado por la debilidad del dólar, las tensiones geopolíticas y las compras de los bancos centrales, especialmente de economías emergentes, que buscan diversificar sus reservas.

En los últimos años, el aumento de la clase media china y el deseo de muchos de sus ciudadanos de comprar lingotes como una medida para proteger el valor de su dinero ante la volatilidad macroeconómica global había impulsado una fuerte demanda de China por el metal precioso.