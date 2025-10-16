Disidencias de las FARC atacan a guardia indígena y recapturan a dos menores en Colombia

Según precisó el organismo en un comunicado, la guardia indígena acababa de rescatar a las dos menores de edad que habían sido reclutadas por el EMC, cuando cuatro hombres "fuertemente armados" los interceptaron, paralizando la "comisión humanitaria" y volviendo a reclutar a las dos niñas.

El Cric denunció que los disidentes además "hurtaron el vehículo de protección asignado" a la guardia indígena, agredió "física y psicológicamente a los familiares de las menores" y disparó contra los miembros de la guardia indígena.

El ataque se produjo el miércoles en el corregimiento de Timba, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), una zona donde operan diferentes estructuras del EMC y otros grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo colombiana solicitó hoy al Estado promover "acciones que permitan proteger la vida, autonomía, autodeterminación y labor humanitaria que ejercen las autoridades étnicas en el territorio".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También pidió al Gobierno impulsar acciones "que permitan el retorno con vida de los menores de edad víctimas de reclutamiento a su territorio, quienes actualmente se encuentran bajo el poder del grupo armado organizado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estos hechos constituyen una infracción evidente al Derecho Internacional Humanitario, especialmente al principio de distinción, según el cual los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil", añadió la información.

El suroeste de Colombia es escenario recurrente de ataques y enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).