Drones ucranianos dejan sin luz a 84.000 personas en zona ocupada por los rusos en Jersón

Moscú, 16 oct (EFE).- Los ataques ucranianos con drones dejaron sin luz a casi 100.000 personas en la zona ocupada por los rusos en la región de Jersón (sur), 84.000 de las cuales siguen sin fluido eléctrico, informó hoy el gobernador prorruso, Vladímir Saldo.