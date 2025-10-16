Egipto pide a Israel y Hamás que cumplan con el acuerdo para iniciar la segunda fase

El jefe de la diplomacia egipcia compartió este criterio en una conversación telefónica con su homóloga británica, Yvette Cooper, con quien abordó los avances respecto a la causa palestina y las maneras de fortalecer las relaciones bilaterales.

"Abdelaty enfatizó la necesidad de que ambas partes en conflicto cumplan con todas sus obligaciones, y destacó la importancia de iniciar la segunda fase del acuerdo", informó el portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, Tamim Jalaf, en un comunicado.

El alto el fuego en Gaza comenzó el viernes pasado, y con ello la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja, que incluye el cese de los ataques, la liberación de los veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo, aceptado por Israel y Hamás, incluye también la entrega de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, de los que el grupo palestino todavía tiene que entregar 19.

En este sentido, el comunicado destacó "la crucial importancia de implementar fielmente el plan del presidente estadounidense, Donald Trump", así como la necesidad de "garantizar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en cantidades acordes con las necesidades urgentes de la población".

El ministro egipcio planteó también que, con el objetivo de cumplir con los 20 puntos del plan de paz, el Consejo de Seguridad de la ONU debería emitir una resolución que aborde el mandato y las competencias de la Fuerza de Apoyo de Estabilidad que recoge la iniciativa del mandatario estadounidense "en plena coordinación con la parte palestina".

Por último, recordó que Egipto tiene previsto organizar en noviembre próximo la Conferencia Internacional sobre Recuperación y Reconstrucción en cooperación con socios internacionales.