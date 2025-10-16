El BBVA fracasa en la opa por el Banco Sabadell al no obtener ni el 26 % del capital

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.

El grupo financiero BBVA, entre los más grandes de España, tiene una presencia muy importante en México, donde obtiene más de la mitad de los beneficios totales, además de intereses en otros países latinoamericanos.

El resultado de esta opa de carácter 'hostil' se resuelve un día antes de lo previsto, con la Bolsa española cerrada, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había dicho que lo anunciaría este viernes.

Después de más de 17 meses desde que se presentara la opa, el mercado esperaba conocer si el BBVA conseguía la mayoría del capital del Sabadell, lo que parecía prácticamente imposible por el escaso respaldo de los clientes accionistas de esta segunda entidad financiera.

Sin embargo, los analistas llevaban días pensando que lo más probable era que el BBVA consiguiera entre el 30 % y el 50 % del capital del Sabadell, banco cuya dirección se ha opuesto en todo momento a la operación.

Eso abriría la puerta a que el gran grupo financiero, antes de renunciar a sus planes, rebajara la aspiración inicial y se animara a registrar una nueva opa al obtener más del 30 %.

Pero al final la opa ha fracasado porque el apoyo no llegó al 30 %, con lo que el BBVA pone fin al intento de hacerse con el Sabadell.

Tras una primera opa amistosa, rechazada también por el Sabadell por considerarla insuficiente, el BBVA optó en mayo de 2024 por esta otra hostil para tratar de absorber al otro banco, un proceso polémico y complejo de autorizaciones y condiciones.