El CAC-40 cierra en verde (+1,38 %) después de que el Gobierno francés supere dos mociones

París, 16 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este jueves con una subida del 1,38 % después de que el Gobierno francés de Sébastien Lecornu salvase las dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y la izquierda radical.