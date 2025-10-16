El Canal de Panamá presentará al mercado proyectos de nuevos puertos el 27 de octubre

El desarrollo de nuevos puertos tanto en el lado del Pacífico (Corozal) como en el Atlántico (Telfers) forma parte de los planes que analiza el Canal y que incluyen la construcción de un gasoducto, una iniciativa que ya se presentó al mercado, en septiembre pasado.

Vásquez explicó que a través del Canal se mueven cerca de "21 millones de contenedores", de los cuales "15 millones" hacen "transbordo, y la capacidad de los puertos" en torno a la vía "ahora está prácticamente a su límite".

"Existe una oportunidad importante para el Canal, porque el 72 % de los buques portacontenedores que transitan por el Canal recalan en puertos panameños y la necesidad de disponer de puertos de atraco es importante para sostenibilidad del negocio de contenedores", que es el principal de la vía interoceánica, destacó el administrador en un video publicado este jueves por el diario La Prensa.

Los cinco principales de Panamá están situados alrededor del Canal interoceánico y son operados a través de licitaciones por empresas de EE.UU. Hong Kong, Taiwán y Singapur.

El proyecto de Corozal, un puerto con costo de al menos 1.300 millones de dólares, se licitó en marzo de 2017 pero el acto quedó desierto después de que las empresas precalificadas no presentaron una oferta formal.

En julio pasado, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que la construcción de un nuevo puerto en el lado del Pacífico del Canal interoceánico es una "necesidad urgente".

Según afirmó entonces Mulino, el puerto de Corozal "tiene la fila de clientes ya establecida entre los usuarios y los manejadores de carga a nivel internacional (...) son operadores importantes y transportadores de mucha carga, y que, por supuesto, saben que viene más. Viene más carga, más movimiento" en la zona del Canal.

La idea de levantar nuevas terminales de transbordo en torno al Canal resurgió con fuerza en el marco del proceso de traspaso de la concesión de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) del operador hongkonés CK Hutchison a un consorcio integrado por el gestor de fondos estadounidense BlackRock y por Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario del gigante naviero MSC.

Esta operación, enmarcada en la venta global de más de 40 puertos operados por CK Hutchison por cerca de 23.000 millones de dólares, se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

Y en este escenario han aparecido otros interesados en participar en la transacción global de CK Hutchison y BlackRock, como la gigante naviera china Cosco, o la francesa CMA CGM, según reportes de la prensa especializada.