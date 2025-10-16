El Ejército paquistaní dice haber matado 34 presuntos insurgentes antes del alto el fuego

Según un comunicado del ala de comunicación de las Fuerzas Armadas (ISPR), las operaciones se desarrollaron entre el 13 y el 15 de octubre en distintos distritos de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), fronteriza con Afganistán.

"Del 13 al 15 de octubre de 2025 treinta y cuatro Khwarij pertenecientes al grupo títere indio Fitna Al Khwarij fueron abatidos en múltiples enfrentamientos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa", señaló el ISPR, que utiliza el término 'khwarij' —que significa "quienes abandonaron el islam"— para referirse a los talibanes paquistaníes, a quienes acusa de actuar como brazo instrumental de la India.

En la primera operación las fuerzas paquistaníes realizaron un operativo basado en inteligencia en el área de Spinwam, en el distrito de Waziristán del Norte, donde "las tropas propias atacaron eficazmente la posición de los insurgentes y, tras un intenso intercambio de fuego, dieciocho khwarij fueron enviados al infierno", afirmó el comunicado militar.

Una segunda operación similar se llevó a cabo en Waziristán del Sur, donde otros ocho presuntos militantes fueron abatidos, mientras que un tercer enfrentamiento tuvo lugar en el distrito de Bannu, con igual número de insurgentes neutralizados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejército indicó que las operaciones de limpieza continúan "a todo ritmo" en la zona como parte de la campaña antiterrorista "Azm e Istehkam" (Determinación por la Estabilidad), lanzada en 2014 tras la masacre de la Escuela Pública del Ejército en Peshawar, donde murieron más de 150 personas, en su mayoría niños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El anuncio llega en un momento de tensión militar entre Pakistán y Afganistán, tras una semana de enfrentamientos transfronterizos que han dejado decenas de muertos y llevaron a ambos gobiernos a aceptar una tregua el miércoles de 48 horas, mediada por "países amigos".

A pesar de la calma militar, el escepticismo sobre la durabilidad del acuerdo es alto en Islamabad. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, calificó el alto el fuego de "muy débil" en un programa de televisión anoche. "No creo que dure mucho", sentenció, aludiendo a que las causas profundas del conflicto siguen sin resolverse.

El centro de la disputa es la acusación de larga data de Islamabad de que Kabul ofrece refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente que busca derrocar al Estado paquistaní y que ha intensificado sus ataques desde supuestos santuarios en Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes en 2021.