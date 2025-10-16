El español Jaime Siles gana el Premio Internacional de Poesía García Lorca

El portavoz del jurado y representante de la Academia de Buenas Letras de Granada (sur español), José Antonio López Nevot, destacó que Siles es merecedor de este reconocimiento por la "relevancia de su trayectoria poética y la profundidad de su escritura" y ha añadido su capacidad de expresar "las inquietudes más profundas del ser humano".

Siles Ruiz (Valencia, 1951) es un poeta, filólogo, crítico literario, traductor y catedrático de filología clásica español en cuya obra se aprecia su impronta humanista y su querencia por la traducción.

El nuevo Premio Lorca está considerado una figura clave de la poesía española contemporánea, miembro destacado del grupo de los Novísimos que renovó el panorama lírico en los años setenta.

Su primer libro importante, 'Canon', marcó el inicio de una trayectoria poética caracterizada por la experimentación formal, el rigor intelectual y una sensibilidad abierta a múltiples tradiciones.

Siles fue elegido entre las 37 candidaturas procedentes de 15 países, entre ellos cinco candidatos son argentinos, cuatro colombianos, hay tres mexicanos y Cuba, Bolivia y Chile concurrían con dos.

Las propuestas de candidatos proceden de la Real Academia Española, así como de las academias nacionales de la lengua y otras instituciones que, por su naturaleza, estén relacionadas con el español o a las que pertenezcan los miembros del jurado.

Entre la presencia latinoamericana, destacan la nicaragüense Gioconda Belli, el argentino Alfonso Nassif y la venezolana Iris Tocuyo Llovera.

En ediciones pasadas también recibieron este premio los venezolanos Rafael Cadenas y Yolanda Pantin, el colombiano Darío Jaramillo, las uruguayas Ida Vitale y Circe Maia, el chileno Raúl Zurita y la mexicana Coral Bracho, que fue la ganadora del pasado año.

El premio, creado en 2004, se convoca todos los años e incluye una dotación económica de 20.000 euros, la edición de una antología poética del galardonado y la celebración de unas jornadas literarias sobre su obra.