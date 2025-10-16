El gigante chino del automóvil Geely confirma incompatibilidad con la gasolina rusa

Según Geely, los niveles de oxidantes del combustible ruso son superiores a los de la gasolina china, lo que provoca las averías, aunque señalan que se trata de casos aislados.

"Geely Motors está implementando una serie de campañas de servicio para actualizar el software de la unidad de control del motor. Estas campañas se aplican específicamente al modelo Monjaro", señala la empresa citada por la revista de automoción Auto.ru.

El fabricante defiende que esta actualización "mejorará el sistema de protección contra detonaciones en los cilindros del motor", según indicó por su parte el canal de Telegram Baza.

Sin embargo, medios rusos advierten de que son decenas de conductores los que se han quejado de problemas, también en los modelos Tugella, Coolray, Boyue Pro y Cityray.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los afectados cuenta que su vehículo SUV con poco más de 300 comenzó a dar sacudidas violentas en marcha y a emitir un humo blanco azulado del motor. La inspección del vehículo reveló graves problemas en el motor, ya que el aceite lubricante había inundado los cilindros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al propietario le cobraron 265.000 rublos (casi 3.300 dólares) por el envío de un motor nuevo desde China, aunque el servicio de atención al cliente le aseguró que si se trataba de un defecto de fabricación reembolsaría este coste.

El modelo en cuestión fue traído al país mediante una importación paralela para evitar la sanciones impuestas a Rusia a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, por lo que Geely comunicó que no cubre su servicio de garantía.

A pesar de la retracción del mercado ruso de automóviles nuevos, Geely se convirtió en el líder de ventas en Moscú en los primeros meses del año, con 11.400 automóviles vendidos.

Rusia, que vive también un mal momento por el desabastecimiento de gasolina a causa de los constantes ataques ucranianos contra las refinerías en el país, pretende aumentar su producción permitiendo el uso de aditivos potenciadores del octanaje, como la monometilanalina, prohibida en 2016 por su alto impacto medioambiental.