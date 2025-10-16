El Gobierno español reforzará su apoyo a la Autoridad Palestina con dos millones de euros

Pretende así materializar su compromiso con la Coalición Urgente por Palestina, iniciativa lanzada junto con Arabia Saudí, Noruega y Francia para la sostenibilidad financiera de la Autoridad Palestina a la que ya se han unido doce países en total.

Este apoyo económico tiene por objeto sostener financieramente a la Autoridad Palestina, ante el "riesgo de quiebra financiera por la retención de sus ingresos fiscales", según un comunicado del ministerio.

La contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se realiza a través del instrumento PEGASE UE, "Mecanismo Palestino-europeo de Gestión de la Ayuda Socio-económica", que se formalizó con la firma el 13 de octubre de un Memorando de Entendimiento entre España y la Autoridad Palestina.

En concreto, PEGASE UE es un mecanismo de apoyo al pago de salarios y pensiones de funcionarios civiles, a los hospitales de Jerusalén Este y a las familias palestinas más vulnerables.

Desde 2008, España ha desembolsado un total de 115,3 millones de euros para apoyar a la Autoridad Palestina en estos ámbitos.

Esta decisión se enmarca en el "firme compromiso" político y financiero de España con la Autoridad Palestina, "socio clave para la paz".

El Gobierno español entiende que el futuro del Estado palestino requiere una Autoridad Palestina "reforzada", como mejor garantía de seguridad y estabilidad para toda la región.