El mercado premia el plan de supresión de empleos de Nestlé, que sube un 8 % en la Bolsa

Ginebra, 16 oct (EFE).- El mercado ha recibido con evidente agrado el plan de ahorro anunciado este miércoles por la multinacional suiza Nestlé, cuyas acciones han llegado a ganar hasta un 8 % durante la primera mitad de la sesión en la Bolsa de Zurich.