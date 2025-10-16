El Mercosur y la India se dan un plazo de un año para negociar la ampliación de su acuerdo

São Paulo, 16 oct (EFE).- El Mercosur y la India decidieron este jueves darse un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias que mantienen desde 2003, informó Brasil, país que preside el bloque suramericano.