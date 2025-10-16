El papa afirma que la historia de la evangelización en América Latina tuvo luces y sombras

Así lo afirmó en un mensaje enviado a las Redes de Pueblos Originarios y a la Red de Teólogos de Teología India con motivo del Año Jubilar y que fue publicado este jueves por el Vaticano.

El papa afirma en este mensaje que "la larga historia de evangelización que han conocido nuestros Pueblos Originarios, como han enseñado tantas veces los obispos de América Latina y del Caribe, va cargada de 'luces y sombras'”.

Y añade que este Jubileo es un "tiempo precioso para el perdón y nos invita a perdonar de corazón a nuestros hermanos a reconciliarnos con nuestra propia historia y a dar gracias a Dios por su misericordia para con nosotros".

"De ese modo, reconociendo tanto las luces como las heridas de nuestro pasado, entendemos que sólo podremos ser Pueblo si realmente nos abandonamos al poder de Dios, a su acción en nosotros", añade.

Por otra parte destaca que los pueblos originarios "constituyen una voz irremplazable dentro de la comunión eclesial" y los invita "a presentar con valentía y libertad su propia riqueza humana, cultural y cristiana".

Así como asegura que "la Iglesia escucha y se enriquece con sus voces singulares, que tienen un lugar insustituible" en la proclamación del evangelio.