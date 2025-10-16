El partido gobernante japonés impulsa una nueva coalición para que Takaichi gobierne

Takaichi, que ganó el pasado día 4 las primarias de su partido, se reunió en la víspera con el colíder de Ishin, Hirofumi Yoshimura, en el Parlamento en Tokio, en una jornada marcada por las negociaciones cruzadas entre el PLD y los principales partidos de la oposición de cara a la votación parlamentaria.

Las negociaciones entre partidos cobraron impulso tras la salida hace una semana de la coalición gobernante del partido budista Komeito, después de casi dos décadas de unión, por diferencias con la conservadora Takaichi.

Según Yoshimura, Takaichi le pidió que trabajen juntos "para impulsar el progreso de Japón" y solicitó la cooperación de Ishin en la votación para escoger al nuevo primer ministro que tendrá lugar durante la sesión extraordinaria de la Dieta, el Parlamento nacional, que se convocará a partir del próximo martes, día 21.

La votación tiene lugar debido a la dimisión del primer ministro saliente, Shigeru Ishiba, el mes pasado.

Yoshimura, actual gobernador de la prefectura de Osaka (este), se mostró favorable a iniciar conversaciones sobre la formación de una coalición, y este mismo jueves está previsto que Takaichi se reúna con el otro líder de Ishin, Fumitake Fujita.

"Me convenció su pasión", dijo el político sobre Takaichi, publica hoy la agencia de noticias Kyodo.

Ishin, con muchos legisladores de tendencia conservadora, como Takaichi, es un partido que ha venido cobrando fuerza a nivel nacional en las elecciones de los últimos años y que ha estado compitiendo en influencia con las bases de Komeito.

El ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, que fue derrotado por Takaichi en las primeras del PLD, también habría estado cultivando lazos con Yoshimura incluso antes de las elecciones, apuntan medios locales.

Incluso si el PLD e Ishin forman una coalición, no alcanzarían la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante a su candidato, por lo que podrían incluir a más formaciones.

PLD e Ishin suman 231 escaños en la más poderosa Cámara Baja (compuesta por 465 asientos), dos menos de la mayoría necesaria, mientras que en la Alta (de 248 miembros) cuentan con 120, cinco por debajo.