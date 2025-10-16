El presidente de Panamá confirma su asistencia a la Cumbre de las Américas en Punta Cana

Ciudad de Panamá, 16 oct (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves que asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo diciembre en Punta Cana, República Dominicana, bajo el lema 'Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida'.