El robo de cuadros de grandes artistas: esporádico y de una venta casi imposible

El cuadro debía viajar desde Madrid a un centro cultural en Granada, en el sur de España, para exponerse en el marco de una muestra, pero no estaba junto al resto de piezas embaladas. No se sabe en qué punto del trayecto desapareció la pieza, que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte'.

Su desaparición se produce una década después del gran robo de arte contemporáneo en España de cinco cuadros de Francis Bacon en una vivienda de Madrid en 2015, valorados entonces en 25 millones de euros. La Policía logró recuperar cuatro de las obras sustraídas y detener a 17 personas implicadas en los hechos.

Más lejos en el tiempo queda otro de los golpes más mediáticos de la historia reciente de España, el robo en agosto de 2001 en la vivienda de la empresaria Esther Koplowitz, de donde sustrajeron una veintena de valiosas obras de arte, entre ellas catorce pinturas, algunas de Goya, Sorolla o Juan Gris.

Aunque llamativos, los robos de obras de arte son muy puntuales. Y es que, incluso, es habitual que los cuadros y otras obras caigan en las manos de los ladrones de forma bastante fortuita, en su afán de arramplar con cualquier bien que pueda tener valor.

Fuentes de esta Brigada Central de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, que trabajan con este tipo de delitos desde hace 48 años, explican a EFE que este tipo de robos se investigan como cualquier otro, con la recogida de huellas e indicios en el lugar, las declaraciones de testigos, la revisión de las cámaras, etc.

Cuando se trata de obras de artistas reconocidos, la Policía Nacional pone en marcha una maquinaria para dar a conocer en las bases de datos policiales el objeto robado. Así, Interpol cuenta con una catálogo de patrimonio artístico sustraído, de tal manera que si la obra sale a la venta por una canal legal, como una casa de subastas, saltan las alertas.

Por eso, es fundamental que el propietario de la obra robada aporte inmediatamente todos los datos posibles y las fotografías de las que dispongan.

Ni más ni menos que 57.000 imágenes correspondientes a más de 130 países pueden supervisarse en la base de datos de la aplicación móvil ID-Art, que Interpol puso en marcha con un avanzado software de reconocimiento de imágenes.