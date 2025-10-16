El universo de Anne Rice llega al Festival de Sitges con 'Talamasca: La orden secreta'

Esta serie, que cierra la trilogía de 'Universo Inmortal' iniciada con 'Entrevista con el vampiro' (2022) y seguida por 'Las brujas de Mayfair' (2023), se adentra en la orden de Talamasca, una organización que se dedica a buscar criaturas sobrenaturales.

Al ser una asociación que aparece en varias novelas de Rice, el argumento no se ciñe a ningún libro en concreto, lo que para Johnson da "mucho campo para recorrer".

"Cuando adaptas una obra, es muy importante que honres el trabajo del autor. No tienes que ser estricto con el texto, pero tienes que ser respetuoso con lo que significa y con el estilo del trabajo", agregó el productor al respecto.

En cuanto a la dificultad de llevar un libro a la pantalla, Johnson recordó que, al producir 'El mejor' (1984), filme protagonizado por Robert Redford que nació de la novela 'The natural', de Bernard Malamud, "los críticos literarios se ofendieron con la película porque era muy distinta del libro".

Además, dado que la primera de las 'Crónicas vampíricas' de Rice fue publicada en 1976, el universo que han creado para la serie toma "un poco de lo contemporáneo y otro poco de la esencia de los libros".

Johnson reveló que a John Lee Hancock, director de la serie, "le encantan los espías", por lo que 'Talamasca: La orden secreta' es "un John le Carré con un fondo sobrenatural" que "abraza lo violento y lo sexual" de la obra de Rice.

Por su parte, Fichtner, uno de los protagonistas del show, que además recibirá el Premio Máquina del Tiempo del Festival de Sitges, aseguró que aceptó el papel al leer solo el guion de los dos primeros episodios.

"Firmé tras leer el inicio, pero después los cuatro siguientes capítulos se ponen incluso mejor", detalló el actor, quien defiende la tesis de que "si no está en la página, no está en la pantalla".

"Es un personaje distinto a lo que he hecho anteriormente, pero siempre es divertido recorrer una carretera nueva", añadió sobre su papel Fichtner, que interpretó al astronauta William Sharp en 'Armageddon', al agente del FBI Alexander Mahone en 'Prison Break' o al forajido Butch Cavendish en 'El llanero solitario'.

"Gracias a su actuación pudimos expandir su aparición y ampliar sus líneas de guion, es algo que permite la tele", confesó Johnson sobre el trabajo de Fichtner.

El 58 Festival de Sitges se celebra del 9 al 19 de octubre en esa localidad del noreste español. Fue inaugurado con la cineasta francesa Julia Ducournau y su pandémica 'Alpha' y en su programa de este año incluye filmes como 'Vieja loca', del argentino Martín Mauregui, o 'About a Hero', de Piotr Winiewicz.