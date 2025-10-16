España agradece a Mauritania el evitar 13.500 salidas irregulares de migrantes desde 2024

Grande-Marlaska se reunió este jueves en Madrid con Mohamed Ould Mohamed Lemine y ambas delegaciones destacaron que el trabajo conjunto permitió interceptar en origen 3.500 salidas irregulares durante lo que va de 2025 y más de 10.000 en 2024, informa el Ministerio del Interior.

"Mauritania es un socio y amigo con el que existen vínculos históricos, relaciones de vecindad muy estrechas y una excelente cooperación en materia migratoria y de seguridad", destacó Grande-Marlaska.

En palabras del ministro español, las cifras constatan "el sólido compromiso" de Mauritania para hacer frente al reto de la migración irregular y el tráfico de personas, "contribuyendo así a prevenir muertes en el mar".

Grande-Marlaska compartió durante la reunión las últimas estadísticas de llegadas irregulares de migrantes a las Islas Canarias (Atlántico), actualizadas a 15 de octubre, que confirman el descenso del 59 % respecto al mismo periodo de 2024 y que reflejan una reducción del 36 % en el conjunto de España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro manifestó que Mauritania desempeña un "papel esencial en la gestión migratoria regional" y se comprometió con su homólogo a "seguir abogando por la cooperación con Mauritania en el seno de la Unión Europea".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

España mantiene en Mauritania más de cuarenta efectivos de Policía y Guardia Civil que trabajan con las fuerzas policiales locales en el patrullaje marítimo, aéreo y terrestre y en la investigación y desarticulación de mafias de tráfico y trata de personas.

La Guardia Civil participa además en el programa europeo de cooperación GARSI-Sahel junto a fuerzas de seguridad de Francia, Italia y Portugal.

Las dos primeras fases del mismo, desarrolladas entre 2017 y 2023, facilitaron la creación de dos unidades mauritanas de Gendarmería Nacional con 140 efectivos cada una.

En la actualidad se está impulsando la tercera fase que persigue la creación de otra unidad en la localidad de Aleg, en la frontera entre Mauritania y Senegal.

La reunión celebrada este jueves continúa la agenda de encuentros de trabajo mantenida por el Ministerio del Interior español con mandatarios mauritanos desde 2018.