España destina 5 millones para nuevos sensores en la valla que separa Ceuta y Marruecos

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Ceuta, la partida asciende a 4.985.000 euros y el Ejecutivo ha declarado de emergencia la contratación del suministro e instalación de la sensorización del vallado con la intención de aumentar las medidas de seguridad en una zona donde la doble valla está ubicada a diez metros de altura.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que se han producido casos en los que los migrantes consiguen saltar el doble vallado en apenas 30 segundos, lo que dificulta acudir al lugar por donde se está produciendo esta entrada ilegal.

Los migrantes subsaharianos son los que suelen utilizar este método para acceder al territorio nacional español, saltando la valla de forma individual o en pequeños grupos de dos a cuatro personas.