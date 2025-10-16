Funcionario del Shin Bet será juzgado por supuestas filtraciones a periodistas y ministro

"Según la sospecha, durante 2024, el sospechoso proporcionó ilegalmente información secreta que la seguridad del Estado exige mantener en secreto a periodistas y a un ministro en funciones del gobierno israelí, la cual fue publicada en los medios de comunicación", detalló el departamento en un comunicado.

"La investigación indica que los actos atribuidos al sospechoso causaron daño a la inteligencia y a la seguridad del Estado", añadió.

El sospechoso fue arrestado el pasado abril pasado, dijo hoy el diario israelí Haaretz, medio que identificó al ministro que supuestamente recibió las filtraciones como Shikli.

En un caso similar, pero no relacionado, el Shin Bet investiga si la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, coludió con oficiales de inteligencia para difundir material clasificado a medios de comunicación para favorecer una opinión pública contraria a un acuerdo de rehenes con Hamás.

La información se encontraba en poder del Ministerio de Defensa y no se sabe cómo llegó a manos de funcionarios de la oficina de Netanyahu, que la habrían filtrado a medios pero con manipulaciones interesadas.