Georgia protesta por participación de la presidenta de la OSCE en mitin opositor en Tiflis

Además, el Ministerio de Interior georgiano le impuso a la diplomática finlandesa una multa de 5.000 lari (cerca de 1.600 euros).

Según informó Exteriores a EFE, la nota fue entregada en la secretaría de la OSCE en Viena este jueves.

La diplomacia georgiana transmitió a la OSCE "la indignación del Gobierno de Georgia debido a la participación de Elina Valtonen en una manifestación callejera organizada por un pequeño grupo de activistas antigubernamentales".

"Allí hizo declaraciones que son un intento deliberado de confundir a la comunidad internacional respecto a la situación en Georgia", añadió Exteriores.

La nota de protesta subrayó que los participantes de la manifestación "bloquearon ilegalmente la principal avenida de Tiflis", algo que actualmente se considera una violación administrativa penada con multas y en un futuro próximo será calificado como delito penal.

"Las acciones de la ministra de Exteriores de Finlandia se contradicen con el espíritu de cooperación de la OSCE y pueden ser valoradas como un abuso de su mandato como presidente de la OSCE, lo cual daña la confianza y la neutralidad esperada", añadió.

Además, calificó la participación de Valtonen en el mitin como "incompatible con las normas del derecho internacional, entre las que están el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos".

El Ministerio de Interior señaló que tras la imposición de la multa, Valtonen no podrá cruzar la frontera georgiana sin pagarla.

El pasado 13 la diplomática finlandesa visitó Armenia, y el 15 de octubre Azerbaiyán.

El pasado 14 de octubre, Valtonen se reunió en Tiflis con su homóloga georgiana, Maka Bochorishvili, tras lo cual se dirigió a la céntrica avenida Rustaveli donde se reunió con varias decenas de manifestantes europeístas, que acusan a la Gobierno georgiano de mantener una deriva prorrusa.

"He tenido el honor de reunirme con representantes de la sociedad civil en Tiflis. El espacio para la sociedad civil y los medios de comunicación libres en Georgia se está reduciendo a un ritmo alarmante", afirmó Valtonen en un vídeo grabado frente a la sede Parlamento georgiano y publicado en la red social X.

En respuesta a ello, el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, anunció la cancelación de la reunión que tenía programada con ella.

A su vez, Valtonen aseguró que fue ella la que canceló la reunión con el primer ministro georgiano.