Grandes de la pintura española como Velázquez o Goya se exponen en templos románicos

La catedral de Zamora del siglo XII y el templo románico de San Cipriano, una pequeña iglesia del siglo XI de la misma ciudad, acogen una muestra que aúna pintura y escultura, arte sacro y profano y pasado y presente, en un montaje que exhibe 90 piezas y se complementa con una experiencia inmersiva de realidad virtual.

En el templo mayor zamorano, obras pictóricas y escultóricas, cruces parroquiales o capiteles de entre los siglos XI y XVI, se intercalan con obras de arte mas recientes, como las de Venancio Blanco o Pablo Gargallo.

Junto a las obras procedentes de diferentes puntos de España, hay piezas llegadas desde Portugal, como un óleo que representa a San Sebastián firmado por Francisco de Zurbarán.

La Anunciación confronta distintas formas de representarse, desde un altorrelieve labrado en piedra de entre los siglos XV y XVI atribuido a Juan de Badajoz el Viejo, hasta un óleo sobre lienzo de El Greco y un óleo sobre tabla de Pablo Picasso llegado del museo que el artista tiene en Barcelona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los evangelistas y los padres de la iglesia latina se representan en otros dos óleos, uno de Pedro Berruguete, llegado de la provincia de Palencia, y otro de Francisco de Goya procedente de la de Zaragoza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el 'Amén' con el que finaliza la exposición se muestra un Cristo de la Paciencia en madera policromada de Nicolás Salzillo, un Cristo Salvador del Mundo de Pedro Berruguete y un Cristo en Majestad rodeado de santos de Gil de Encinas del siglo XVI.

Las Edades del Hombre es una serie exposiciones que empezaron a organizarse en España hace 37 años y a lo largo de sus diferentes ediciones, incluidas las celebradas en Bélgica y Estados Unidos, ha reunido más de cinco mil obras de arte en una cuarentena de templos que han recibido más de doce millones de visitantes.

La presente edición titulada 'Esperanza' permanecerá abierta hasta el 5 de abril de 2026, Domingo de Resurrección.