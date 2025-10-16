Humo tóxico afecta a niños de escuela en Ecuador, que ahora están "fuera de riesgo"

Guayaquil (Ecuador), 16 oct (EFE).- La inhalación de humo tóxico provocado por una quema de cauchos afectó este jueves a varios niños de una escuela en el municipio ecuatoriano de Balzar, de la provincia costera de Guayas, quienes se encuentran ahora "fuera de riesgo" tras ser enviados a un centro médico, según confirmó el Ministerio de Educación.