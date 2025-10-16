Hutíes aseguran haber hecho 346 operaciones contra barcos israelíes desde octubre de 2023

Los rebeldes realizaron "346 operaciones contra buques israelíes que violaban el embargo yemení a la navegación israelí en el espacio de operaciones que se extendía desde el mar Rojo, Bab al Mandeb, el golfo de Adén, el mar Arábigo y el Océano Índico", dijo en un comunicado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea.

"Estas operaciones tuvieron como objetivo más de 228 embarcaciones", añadió, sin especificar si la totalidad de estos buques atacados eran comerciales o también se incluyen barcos de guerra de Estados Unidos que participaron en las acciones de represalia contra los insurgentes.

En total, Sarea afirmó que los hutíes han lanzado 758 operaciones desde el inicio de la guerra en Gaza "con 1.835 misiles balísticos, de crucero e hipersónicos, drones y barcos" contra diferentes objetivos, aunque no desglosó cuántos de estos ataques fueron dirigidos directamente contra Israel.

Asimismo, indicó que han logrado derribar 22 drones de reconocimiento estadounidenses de tipo MQ-9, lanzaron 40 operaciones para repeler aviones de combate "enemigos", en referencia a Israel, Estados Unidos y Reino Unido, que han bombardeado posiciones de los hutíes en el Yemen.

"El enemigo criminal, con sus alianzas, capacidades e imperios militares, de seguridad y financieros, ha lanzado una brutal agresión en repetidas rondas, atacando objetivos civiles, barrios residenciales e instalaciones económicas", denunció Sarea, en referencia a los bombardeos efectuados contra zonas bajo su control.

Esos ataques contra el Yemen han provocado cientos de muertos, entre milicianos, políticos, funcionarios y civiles, algo que el portavoz afirmó que son "sacrificios" que se han hecho a modo de "contribución a esta batalla sagrada".

El comunicado fue difundido después de que los hutíes anunciaran hoy la muerte de su jefe militar, Mohamed al Ghamari, en su "batalla contra el enemigo israelí", sin precisar detalles o fechas de su fallecimiento.