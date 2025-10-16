ICE apresa a menor brasileño en Massachusetts y lo lleva a centro de detención en Virginia

Los abogados de inmigración de su familia, que tramitan la solicitud de asilo en EE.UU., que hicieron en 2021, comparecieron ante un juez federal en Massachusetts este martes.

El juez ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que justifique el arresto del joven o le permita salir del centro con libertad bajo fianza, de acuerdo con CNN.

Se desconoce si las autoridades han cumplido la orden del magistrado.

El adolescente fue inicialmente detenido por la policía de Everett, Massachusetts, en una parada de autobús cerca de su casa el pasado jueves, cuando se dirigía a la vivienda de un amigo, según contó madre, Josiele Berto.

De acuerdo con el alcalde de Everett, Carlo DeMaria, la policía detuvo al menor después de que las autoridades recibieran una alerta de que un adolescente se dirigía a su escuela portando un arma, presuntamente para herir a otro menor de doce años.

Al registrarlo, hallaron que portaba un cuchillo, lo que llevó a su detención, que evitó "lo que podría haber sido algo verdaderamente trágico", según dijo en una rueda de prensa el alcalde.

DeMaria aseguró además que la policía de Everett no está cooperando con las autoridades de inmigración.

El jefe de policía, Paul Strong, indicó por su parte que el niño fue acusado de posesión de un arma peligrosa, y explicó que la base de datos de huellas dactilares alertó automáticamente al ICE, que tomó la custodia del niño.

La policía había informado a la madre de su detención y le pidió que fuera a recogerlo, pero cuando esta llegó al lugar ICE ya se había llevado al menor.

"Hasta donde tengo entendido, esta es la primera vez que ICE se lleva a un menor desde el Departamento de Policía de Everett", apuntó Strong durante la conferencia.

Berto y su abogado, Andrew Lattarulo, dijeron a CNN que pasaron días esperando saber el motivo del arresto del menor, que finalmente conocieron el pasado martes.

La madre supo dónde estaba su hijo a través de llamadas telefónicas que le hizo desde dos centros de detención, el de Massachusetts y el de Virginia.

"Lloró mucho porque nunca había estado lejos de casa ni de su familia. Estaba desesperado, diciendo que ICE se lo había llevado", indicó a CNN.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró a través de las redes sociales que el niño "representaba una amenaza a la seguridad pública" y tenía "un largo historial delictivo, incluyendo asalto violento con un arma peligrosa, agresión, allanamiento y destrucción de propiedad".

También aseguró que el menor tenía un arma de fuego y un cuchillo de cinco a siete pulgadas cuando fue arrestado.