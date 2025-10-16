IICA celebra que el Banco Mundial duplique sus inversiones para apoyar a los agricultores

"Es una excelente noticia. El anuncio del Banco Mundial deja clara la importancia y el acierto de las premisas y ejes de las acciones del IICA, porque los pequeños agricultores son actores principales del sector, dada su participación en el volumen de los alimentos que las personas llevan cada día a su mesa y de lo que significan en materia de arraigo en la ruralidad”, dijo el director general del IICA, Manuel Otero.

El IICA detalló en un comunicado que el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, anunció el proyecto titulado Mission AgriConnect, que busca mejorar el acceso a la financiación, la tecnología y el equipamiento para cientos de millones de agricultores en más de 20 países.

El organismo financiero llevará sus inversiones de 4.500 millones de dólares a 9.000 millones dólares anuales en 2030, especialmente en favor de los pequeños agricultores, que producen el 80 % de los alimentos que se consumen en el mundo, explicó el IICA.

Entre las regiones beneficiadas estará América Latina y el Caribe y el objetivo será trabajar en conjunto con otros organismos internacionales, en el contexto de una disminución de los presupuestos de ayuda oficial y una creciente presión sobre los prestamistas multilaterales para atraer inversión privada.

"La inclusión de América Latina y el Caribe entre las regiones beneficiadas reconoce que nuestro continente es garante de la seguridad alimentaria global, porque es responsable de uno de cada cuatro toneladas alimentos que se producen en el mundo y uno de cada tres toneladas que se importan", destacó Otero.

El director general del IICA informó que el instituto está listo para trabajar junto al Banco Mundial para contribuir a que los pequeños agricultores aumenten su productividad y escala y para ayudarlos a conectarse a cadenas de valor que incrementen sus ingresos.

El proyecto Mission AgriConnect servirá para modernizar la agricultura familiar, con la premisa de que la creciente población mundial alcanzará casi los 10.000 millones de personas para 2050, lo que conlleva la necesidad de aumentar la producción de alimentos.

Al mismo tiempo, 1.200 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral en la próxima década, según cifras del propio Banco Mundial, por lo que se busca crear las condiciones para que la agricultura sea cada vez más viable comercialmente, creando empleos, reduciendo la pobreza y mejorando la seguridad alimentaria en el proceso.